Перед выборами в конгресс спецслужбы США пообещали стране оградить голосование от российского влияния

Спецслужбы США обнародовали заявление накануне промежуточных выборов в конгресс. Департамент внутренней безопасности, минюст, офис директора Национальной разведки и Федеральное бюро расследований доложили гражданам о своей беспрецедентной работе по защите важного голосования от внешнего вмешательства.

«Наша цель — гарантировать подсчет каждого голоса и не допустить фальсификации»,— говорится в документе, цитату из которого 6 ноября приводит «Коммерсантъ».

Справедливости ради, авторы заявления отмечают, что пока попыток дискредитировать выборы не выявлено.

«Но американцы должны знать о влиянии, которое пытаются оказывать — в частности, Россия — на общественное мнение иностранные игроки»,— говорится в документе.

Спецслужбы заверяют, что Соединенные Штаты не потерпят иностранного вмешательства в выборы со стороны России, Китая, Ирана или других стран.

Сегодня в Америке пройдут промежуточные выборы в конгресс. Они покажут, какая из двух политических партий будет контролировать Палату представителей. Одновременно решится судьба 33 мест в сенате, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов, будет избрано почти 7 тыс. депутатов местных законодательных собраний. Дональд Трамп назвал голосование 6 ноября «референдумом о доверии» ему лично.

Ожидается, что после проведения промежуточных выборов, конгресс рассмотрит введение новых антироссийских санкций.