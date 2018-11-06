Чиновница с Урала извинилась за слова о том, что «государство не просило вас рожать»

Уральская чиновница извинилась за свои слова, сказанные молодежи о том, что «государство не просило вас рожать». При этом директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких настаивает на том, что ее слова вырваны из контекста прессой.

«Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание», — цитирует Глацких 6 ноября «Медуза».

Заметив, что журналисты вырвали ее фразу из контекста, чиновница объяснила, что пыталась мотивировать подрастающее поколение развиваться самостоятельно и не рассчитывать только на государство.