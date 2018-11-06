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Власть
06.11.2018 09:07
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Чиновница с Урала извинилась за слова о том, что «государство не просило вас рожать»

Уральская чиновница извинилась за свои слова, сказанные молодежи о том, что «государство не просило вас рожать». При этом директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких настаивает на том, что ее слова вырваны из контекста прессой. 

«Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно, и приношу свои извинения за столь резкое высказывание», — цитирует Глацких 6 ноября «Медуза».

Заметив, что журналисты вырвали ее фразу из контекста, чиновница объяснила, что пыталась мотивировать подрастающее поколение развиваться самостоятельно и не рассчитывать только на государство.

Справка:

Неосторожное высказывание директор департамента молодежной политики Свердловской области сделала на встрече с представителями молодежных объединений Кировограда. В ходе обсуждения финансирования проектов для молодых людей Глацких сказала, что государство вообще, в принципе, ничего не должно молодым людям. «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», – напутственно говорила чиновница в ходе мероприятия. Ролик с её рассуждениями 5 ноября опубликовал в Twitter специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда», член кремлёвского пула журналистов Дмитрий Смирнов.

Слова Глацких уже успел прокомментировать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал заявление чиновницы некорректным, а также пообещал изучить полную видеозапись её спича, чтобы «спокойно разобраться и сделать выводы». Куйвашев считает, что для начала нужно понять, что это было – оговорка или продуманная позиция.

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