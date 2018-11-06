Шестеро детей погибли при пожаре в Кузбассе

Восемь человек, в том числе шестеро детей, погибли в результате пожара в Кемеровской области.

Трагедия произошла в городе Юрга. К пяти часам утра 6 ноября пожарные потушили один из частных жилых домов в населенном пункте, при разборе завалов они нашли тела семи человек. Пятеро погибших – дети в возрасте от 2 до 12 лет. Также с места происшествия в больницу доставили женщину 42-х лет и мальчика 12-ти лет, который позже умер.

Как сообщает Следственный комитет РФ, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

«Газета.ру» добавляет, что при ликвидации возгорания пострадал командир отделения пожарного подразделения.

«Дождь» отмечает: площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Огонь возник в деревянном здании, жилье в котором снимала семья погибших.

Большая часть жертв отравилась продуктами горения. Среди основных версий пожара – замыкание в проводке и неосторожное обращение с огнем.