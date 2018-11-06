Школьник с подельником и монтировкой пытался вычистить содержимое банкомата в Колпино

Ученик девятого класса и его безработный знакомый пытались вскрыть банкомат Сбербанка монтировкой вечером 5 ноября в Колпинском районе Петербурга. Из отделения банка им пришлось уйти ни с чем.

Как стало известно «Фонтанке», вскрыть банкомат в круглосуточном отделении Сбербанка на Заводской улице в посёлке Понтонный молодые люди пытались около 23-х часов. Школьнику и его 24-летнему подельнику с помощью монтировки удалось вскрыть только фальш-панель, – не увидев за ней банкнот, они поспешили удалиться. Однако сработавшая сигнализация подсказала охране о попытке воровства. Вскоре обоих нашли и задержали.