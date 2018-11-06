В РФ мессенджеры обяжут перепроверять у операторов номер телефона пользователя

Пользователей мессенджеров в России будут перепроверять. При регистрации клиент сможет указать лишь тот номер мобильного телефона, который зарегистрирован на него.

О новом документе, разработанном в правительстве, 6 ноября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Известия».

По задумке кабмина, владельцы мессенджеров будут передать сотовым компаниям сведения о клиентах. На то, чтобы перепроверить данные, оператору отведут 20 минут. Идентификацию сочтут пройденной, если информация о пользователе совпадет с данными из базы компании. При этом сотовый оператор зафиксирует данные о мессенджере, который выбрал абонент. Мессенджеры присвоят каждому пользователю индивидуальный код, а операторы эти данные сохранят в своих базах.

Если же информация от клиента не совпадет с данными сотового оператора, идентификацию сочтут не пройденной. Клиент не сможет зарегистрироваться в сервисе обмена сообщениями. Неудачной сочтут и попытку, если оператор связи не подтвердит данные об абоненте за 20 минут.

Нарушение нового правила повлечет за собой административную ответственность для мессенджера.

По мнению главы Роскомнадзора Александра Жарова, нововведение — «необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом». Переписка верифицированных пользователей облегчит работу правоохранительных органов при расследовании преступлений.

При этом опрошенные «Известиями» эксперты усомнились в том, что зарубежные сервисы будут исполнять новые требования. Представители ICQ, WhatsApp, Viber и Там-Там на запросы газеты не ответили.