Опрос: топ-менеджеры 86% крупных компаний России опасаются новых американских санкций
86% крупных российских компаний беспокоит возможность новых американских санкций. Только 14% не боятся очередных ограничений.
Таковы данные опроса Института Адизеса, итоги которого 6 ноября приводит РБК. Социологи выяснили: 97% респондентов следят за экономическими новостями из-за океана, не вникают в них только 3% участников исследования. При этом представители всех опрошенных бизнес-структур уверены, что в течение ближайших полгода надо ждать очередного ужесточения санкций. «Очень вероятным» назвали такой сценарий около половины топ-менеджеров, остальные сходятся на оценке «вероятный». Таким образом, в новых прещениях не сомневается никто.
Говоря о последствиях новых санкций, 35% участников опроса считают, что ограничения скажутся на поставках в РФ технологий и товаров. Почти столько же, 34%, предвидят, что антироссийские меры, возможно, затронут их бизнес, так как ослабят рубль и приведут к нестабильности на финансовых рынках. Еще 31% респондентов указал на потенциальный запрет на долларовые операции госбанков.
Институт Адизеса – международная консалтинговая организация, входящая в десятку лучших консалтинговых компаний по рейтингу «Leadership Excellence Journal». Опрос проведен среди 1015 владельцев и руководителей крупного бизнеса при помощи анкет.
Справка:
Введение новых ограничений американский Конгресс может обсудить после промежуточных выборов, намеченных на 6 ноября.
В США рассматривают несколько санкционных инициатив против России. В рамках закона о борьбе с химическим оружием Белый дом может ввести ограничения на импорт и экспорт продукции из России, а также на полеты в США российских государственных авиалиний.
В сенате также разработали поправки о санкциях против Москвы за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Эти меры предусматривают запрет на операции с российским госдолгом и на долларовые транзакции с государственными банками. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство ранее предупреждало, что в случае введения самых жестких санкций в России может произойти рецессия.