Опрос: топ-менеджеры 86% крупных компаний России опасаются новых американских санкций

86% крупных российских компаний беспокоит возможность новых американских санкций. Только 14% не боятся очередных ограничений.

Таковы данные опроса Института Адизеса, итоги которого 6 ноября приводит РБК. Социологи выяснили: 97% респондентов следят за экономическими новостями из-за океана, не вникают в них только 3% участников исследования. При этом представители всех опрошенных бизнес-структур уверены, что в течение ближайших полгода надо ждать очередного ужесточения санкций. «Очень вероятным» назвали такой сценарий около половины топ-менеджеров, остальные сходятся на оценке «вероятный». Таким образом, в новых прещениях не сомневается никто.

Говоря о последствиях новых санкций, 35% участников опроса считают, что ограничения скажутся на поставках в РФ технологий и товаров. Почти столько же, 34%, предвидят, что антироссийские меры, возможно, затронут их бизнес, так как ослабят рубль и приведут к нестабильности на финансовых рынках. Еще 31% респондентов указал на потенциальный запрет на долларовые операции госбанков.

Институт Адизеса – международная консалтинговая организация, входящая в десятку лучших консалтинговых компаний по рейтингу «Leadership Excellence Journal». Опрос проведен среди 1015 владельцев и руководителей крупного бизнеса при помощи анкет.