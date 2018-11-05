Дело за скриншот. Калининградца обвинили в оправдании терроризма за сохраненное письмо архангельского подрывника

В Калининграде по подозрению в публичном оправдании терроризма задержан 24-летний анархист Вячеслав Лукичев. Он предположительно сохранил скриншот письма жителя Архангельска перед самоподрывом в здании ФСБ.

О возбуждении уголовного дела по статье 205.2 УК в отношении Лукичева сообщает Telegram-канал «Прометей». По информации пользователей, его подозревают в распространении предсмертного письма 17-летнего анархиста, в котором он берет ответственность за взрыв в здании регионального УФСБ.

«Практически все СМИ тоже публиковали это письмо. То, что одного судят за то, что делали сотни – и судят именно анархиста – указывает, что преследуют его именно за его взгляды, из-за ненависти силовиков к анархистам и нашему каналу в частности», – добавляют пользователи.

По мнению Лукичева, его пытаются связать собственно с взрывом в УФСБ, который следствие квалифицирует как теракт. Завтра, 6 ноября, оно будет ходатайствовать об аресте анархиста.

Утром 31 октября студент техникума пришел в приемную Архангельского УФСБ и совершил подрыв самодельного устройства. Он погиб, других жертв не было. За несколько минут до взрыва в Telegram-канале анархистов было размещено письмо, в котором автор брал ответственность за акцию. Через несколько дней в Москве задержали 14-летнего школьника, с которым подрывник якобы связывался последним перед терактом.