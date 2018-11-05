Реконструкция рухнувшего в Югре моста стоила 1 млрд. СК возбудил уголовное дело

Государственный подряд на реконструкцию рухнувшего под Нефтеюганском моста выполняет одно из крупнейших профильных предприятий России «Мостострой-11». Договор стоимостью 1 млрд рублей был заключен год назад.

О подрядчике сообщил 5 ноября Следственный комитет. По его информации, работы вели сотрудники территориальной фирмы «Мостоотряд 29» акционерного общества «Мостострой 11». При демонтаже выведенного из эксплуатации моста рухнул пролет с автомобилем КамАЗ и краном. Погибли два человека, семеро госпитализированы.

«Мостострой 11» является одним из крупнейших предприятий страны в сфере мостостроительства. Прошлый год закончил с выручкой 22 млрд рублей, его услугами пользуются региональные власти и «Роснефть». Реконструкцию моста через реку Юганская протока на 741-м километре автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск в конце 2017 года заказало Управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства. Стоимость контракта составляет 1 млрд 59 млн рублей, на сегодняшний день «Мостострою-11» выплатили 890 млн, следует из сайта госзакупок.

Гибель рабочих на рухнувшем мосту сочли нарушением правил охраны труда, уголовное дело по статье 143 УК возбудил Следственный комитет.