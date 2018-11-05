В Одессе неизвестные пытались поджечь колокольню храма иконы Божией Матери

Неизвестные совершили попытку поджога колокольни одесского храма иконы Божией Матери при детском реабилитационном центре им. Януша Корчака. Об этом 5 ноября сообщил сайт одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"В ночь с 4 на 5 ноября 2018 года неизвестными лицами была совершена попытка поджога колокольни храма иконы Божией Матери "Призри на смирение", расположенного при реабилитационном центре им. Януша Корчака в Одессе. Также злоумышленники пытались взломать входную дверь. Благодаря бдительности охраны учреждения огонь был вовремя замечен и локализован. Поджигатели скрылись в неизвестном направлении. На место инцидента были вызваны пожарные и полиция", – говорится в сообщении.

По заявлению епархии, попытка поджога храма является "еще одним свидетельством того, что силы, восставшие против Церкви и народных святынь, вдохновляются крайним безбожием и бесчеловечностью", а также "выражением крайнего презрения" к людям с психофизическими отклонениями, которые проходят курс реабилитации в прилегающем к храму центре. Клирики обратились к правоохранительным органам с просьбой принять "все меры по обеспечению безопасности святых мест".

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и непризнанным Киевским патриархатом. Нападения на представителей УПЦ МП, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. С 2014 года по март 2018-го, по информации, которую приводил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, экстремистами и раскольниками на Украине было захвачено 50 храмов канонической церкви.

Напомним, Одесская епархия Украины проголосовала за сохранение своего статуса в рамках Московского патриархата. 22 октября в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре прошло собрание епархиального духовенства, на которое приехали 413 клириков. Им предложили принять участие в тайном голосовании, вопрос которого звучал так: «Поддерживаете ли Вы сохранение существующего статуса Украинской православной церкви и позицию ее Предстоятеля, Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия?» Утвердительно ответили 406 человек, отрицательно — 3. 4 священника воздержались, опустив пустые бюллетени в урну для голосования.

27 сентября в Одессе отслужили молебен о единстве Православия на Украине, принять участие в котором прилетал из Египта патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II.