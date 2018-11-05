На Дворцовой велосипедист попал под карету. Лошади живы

ГАИ Петербурга назначила проверку дорожно-транспортного происшествия без автомобилей. На Дворцовой площади столкнулись карета и велосипед. Гужевой транспорт победил.

Как сообщили в УГИБДД Петербурга и области, около пяти вечера 5 ноября на площади гужевая повозка под управлением 34-летней жещины-возницы не разминулась с 31-летним велосипедистом.

«Мужчина получил травмы средней степени тяжести», – уточнили в ведомстве.

От велосипеда, судя по фотографиям в соцсети, ничего не осталось. А карета цела, лошади тоже.