Названы самые грязные города Европы. Петербург на 17-й строчке

Согласно рейтингу Pollution Index 2018 Mid-Year, составленному сайтом numbeo.com, в тройку самых загрязненных городов Европы вошли Тетово (Македония) с индексом 97,57, Неаполь (Италия) с индексом 84,61 и Скопье (Македония) с индексом 82,17.

Санкт-Петербург занял 17-е место с показателем 64,47, а Москва – 19-е с показателем 63,02.

Самые чистые европейские города – Хельсинки (Финляндия) с показателем 13,49, Рейкьявик (Исландия) с показателем 15,57, Цюрих (Швейцария) с показателем 16,42 и Стокгольм (Швеция) с показателем 16,62.

Рейтинг составлен на основе опроса пользователей сайта и представляет собой оценку общего загрязнения в городе.

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