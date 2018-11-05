Цены на нефть растут. Их гонят вверх антииранские санкции США

Цены на нефть во всем мире ускорили рост на фоне введения Вашингтоном второго пакета санкций США против Ирана.

Стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1%, до $ 73,56 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до $ 63,53 за баррель.

До объявления Соединенными Штатами о введении новых санкций против Ирана марка Brent дорожала на 0,45% , WTI — на 0,1%.

5 ноября минфин США опубликовал список санкций против Ирана, ограничения затронут более 700 организаций и физических лиц.