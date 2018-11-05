Футболист «Зенита» подрался с одноклубником на поле. Тренер больше не хочет видеть его в команде

Защитник «Зенита» Денис Терентьев при игре за дубль устроил потасовку с одноклубником. Судья его удалил, а главный тренер Владислав Радимов указал на дверь.

За «Зенит-2» Терентьев был заявлен на игру Футбольной национальной лиги с «Чертаново». Матч прошел 4 ноября. При счете 0:4, после очередной неудачной атаки, 26-летний Терентьев догнал одноклубника, 19-летнего нападающего Илью Воробьева, и тычком сзади повалил на газон, началась стычка. Ее рассудил арбитр. Терентьеву выписал «красную» и выгнал с поля, Воробьеву показал «желтую».

Денис Терентьев считается игроком основного «Зенита», дублю он помогал временно. На послематчевой пресс-конференции Владислав Радимов заявил, что больше в услугах защитника-драчуна не нуждается:

«Считаю удаление Терентьева заслуженным: зачем лезть на пацана и доказывать ему с помощью рук, что ты сильнее и старше? Пусть на ровесника лезет… Я бы посмотрел, как Терентьев полез бы на Дзюбу и что Артем ему сказал бы! Если не хочет играть за «Зенит-2», то можно было сказать об этом перед игрой… Лучше бы он на поле нам помогал в обороне… Надеюсь, что санкции со стороны лиги к Терентьеву будут серьезными. Честно говоря, я больше не хочу видеть его в команде. Думаю, Семак тоже обратит внимание на этот инцидент, и в основном составе Терентьев появится нескоро, но это уже не мне решать», – цитирует Радимова «Спорт24».

«Фонтанка» дозвонилась до Дениса Терентьева.

«От комментария пока воздержусь, мне нужно поговорить с тренером», – сказал защитник.

Перед сезоном-2018/2019 Терентьев считался перспективным игроком основы «Зенита», так как за трансферное лето клуб никого не приобрел. В ноябре 2017 года футболист стал героем еще одной драки. Во дворах Лабораторного проспекта он не разъехался с женщиной-водителем, та позвала подмогу, и Терентьев оказался на больничной койке с переломом носа. «Зенит» назвал конфликт социально-бытовым, санкций в отношении защитника не применял.