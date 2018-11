США предоставили временные исключения из иранских санкций восьми странам

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США предоставляют временные исключения из иранских санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

"Исключения для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции", — сказал он журналистам на брифинге с главой минфина США Стивеном Мнучиным.

По его словам, "каждая из этих стран уже продемонстрировала значительное сокращение покупки иранской сырой нефти за последние шесть месяцев". "И две из этих стран уже полностью прекратили импорт сырой нефти и не будут это возобновлять, пока санкционный режим будет действовать. Мы продолжаем переговоры, чтобы все страны (сократили импорт нефти из Ирана) до нуля", — добавил он.

Live now: @SecPompeo and @USTreasury Secretary @StevenMnuchin1 hold a press briefing at @ForeignPressCtr on «Update on #Iran Policy and Sanctions». https://t.co/gUnyKay92D