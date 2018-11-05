США предоставили временные исключения из иранских санкций восьми странам

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США предоставляют временные исключения из иранских санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

"Исключения для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции", — сказал он журналистам на брифинге с главой минфина США Стивеном Мнучиным.

По его словам, "каждая из этих стран уже продемонстрировала значительное сокращение покупки иранской сырой нефти за последние шесть месяцев". "И две из этих стран уже полностью прекратили импорт сырой нефти и не будут это возобновлять, пока санкционный режим будет действовать. Мы продолжаем переговоры, чтобы все страны (сократили импорт нефти из Ирана) до нуля", — добавил он.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана. При этом Помпео ранее заявлял, что США сделают исключение из санкций для восьми стран, которые импортируют нефть из Ирана.