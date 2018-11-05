Мафиозо взял почтальонов в заложники. Он не хочет сидеть 19 лет без свидания с главным полицейским Италии

Приговоренный к 19 годам лишения свободы по делу мафиозной группировки «Ндрангета» Фраческо Амато захватил почту. Он требует приезда главы МВД.

Как сообщает итальянское информагентство Ansa, днем 5 ноября Амато ворвался в почтовое отделение города Пьеве-Модолено и объявил пятерым сотрудникам, что теперь они заложники. Одну женщину захватчик отпустил, четверых оставил как аргумент в переговорах с карабинерами.

В Италии 31 октября был вынесен приговор группировке «Ндрангета», которая держала под контролем провинцию Эмилия-Романья (Emilia-Romagna) на северо-востоке страны. Всего виновными в мафиозных делах признаны 125 человек, их совокупный срок заключения превысил 1200 лет тюрьмы. Получивший девятнадцать лет Амато не согласился с приговором. Он хочет донести свои мысли до главы МВД и вице-премьера Италии Маттео Сальвини.