Происшествия
В Тбилиси произошло второе за неделю землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло 5 ноября в Тбилиси, сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки были зафиксированы в 13:36 в Глдани-Надзаладевском районе грузинской столицы.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Это уже второе за последнюю неделю землетрясение в Тбилиси. 29 октября подземные толчки магнитудой 2,6 произошли в Исани-Самгорском районе, находящемся в другом конце города.