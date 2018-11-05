В Тбилиси произошло второе за неделю землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло 5 ноября в Тбилиси, сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии.

Подземные толчки были зафиксированы в 13:36 в Глдани-Надзаладевском районе грузинской столицы.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Это уже второе за последнюю неделю землетрясение в Тбилиси. 29 октября подземные толчки магнитудой 2,6 произошли в Исани-Самгорском районе, находящемся в другом конце города.