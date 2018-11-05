«Содержание разговора перевернуто»: свердловская чиновница, заявившая о том, что государство ничего не должно молодежи, открестилась от своих слов

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что её слова были вырваны из контекста. Так она прокомментировала свои рассуждения о том, что государство вообще ничего не должно молодежи.

«Фраза вырвана, и содержание разговора перевернуто. Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство — лишь помощник в этом вопросе», – приводит слова Ольги Глацких канал «360».

Неосторожное высказывание директор департамента молодежной политики Свердловской области сделала на встрече с представителями молодежных объединений Кировограда. В ходе обсуждения финансирования проектов для молодых людей Глацких сказала, что государство вообще, в принципе, ничего не должно молодым людям. «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», – напутственно говорила чиновница в ходе мероприятия. Ролик с её рассуждениями 5 ноября опубликовал в Twitter специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда», член кремлёвского пула журналистов Дмитрий Смирнов.

Слова Глацких уже успел прокомментировать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он назвал заявление чиновницы некорректным, а также пообещал изучить полную видеозапись её спича, чтобы «спокойно разобраться и сделать выводы». Куйвашев считает, что для начала нужно понять, что это было – оговорка или продуманная позиция.