США ввели санкции против более 700 лиц и организаций из Ирана

США внесли более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана в санкционный список. Об этом сообщило министерство финансов США.

Так, в список попали Орагнизация по атомной энергии Ирана, 70 финансовых организаций, в том числе 14 крупнейших банков. Вашингтон обвиняет их в помощи в финансировании "дестабилизирующей деятельности".

Те, кто продолжит вести с ними бизнес, рискуют попасть под вторичные санкции США. Однако семь стран получили временные исключения: Китай (в том числе Тайвань), Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и Турция.

В минфине подчеркнули, что это самые масштабные единовременные меры, направленные против Тегерана.

Отмечается, что санкции наложат "беспрецедентное финансовое давление на иранский режим", что позволит "договориться о всеобъемлющей сделке, которая навсегда предотвратит получение Ираном ядерного оружия, остановит разработку баллистических ракет".

Глава минфина Стивен Мнучин заявил, что Тегеран столкнется с нарастающей финансовой изоляцией и экономической стагнацией. В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео заявил, что новая сделка с Ираном по атому возможна.

Власти Ирана резко отреагировали на новые санкции. Президент Хасан Роухани заявил, что страна продолжит продавать нефть и заставит Вашингтон "пожалеть". В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отметил, что с помощью санкций США хотели парализовать экономический рост страны, однако лишь укрепили самодостаточность Тегерана.