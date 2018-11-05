Под Нефтеюганском рухнул автомобильный мост, погибли и пострадали девять человек

При обрушении моста в Ханты-Мансийском округе два человека погибли и семеро получили ранения. На переправе работала ремонтная бригада. Информация об инциденте поступила в окружное МЧС около трех часов дня по московскому времени 5 ноября. При реконструкции моста у поселка Каркатеевы на юго-западе от Нефтеюганска пролет провалился под автомобилем "КамАЗ" и подъемным краном.

Местные СМИ со ссылкой на департамент здравоохранения ХМАО сообщают о госпитализации семерых рабочих с травмами средней и тяжелой степени. Еще два человека, по предварительным данным, погибли.

Мосты и дороги в окрестностях Нефтеюганска реконструируют в рамках программы «Развитие транспортной системы района на 2014 – 2020 годы». Обрушенный мост находится в тридцати километрах от Нефтеюганска. Пострадавших везут туда.