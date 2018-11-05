23 тысячи киевлян уклоняются от призыва на военную службу. План призыва выполнен на треть

В Киеве по состоянию на 5 ноября уклоняются от призыва на срочную военную службу 23 тыс. 494 человека. Об этом заявил военный комиссар Киевского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин, сообщает Укринформ.

"По состоянию на 5 ноября в соответствии с планом мы призвали в ряды вооруженных сил Украины 39,5%. Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки районных призывных комиссий, крайне низкая. В соответствии с законом Украины каждый военнообязанный, находящийся на военном учете, должен обратиться в районный военный комиссариат для прохождения военно-медицинской комиссии, для определения степени пригодности. Граждане – жители Киева на призывные участки как не обращались, так и не обращаются", – сказал Клявлин.

По его словам, по состоянию на 5 ноября, не явились на призывные участки 23 тыс. 494 человека.

В то же время он сообщил, что, по состоянию на сегодня, в ряды ВСУ на военную службу по контракту призваны 346 жителей Киева, которые изъявили желание проходить военную службу. "Из них 76 – женщины, 163 – имеют статус участника боевых действий", – добавил он.

Также, по его словам, самые лучшие показатели относительно призыва на срочную службу по контракту в Печерском районе Киева – 50%, в Соломенском – 46%, в Шевченковском – 43%.

1 октября на Украине стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря. В указ президента Украины Петра Порошенко о сроках увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения призывов в 2018 году 10 сентября были внесены изменения. Согласно новым срокам, осенний призыв граждан Украины на срочную военную службу будет продлен до декабря 2018 года вместо ноября, указанного в первоначальной версии.