Вселенский патриарх Варфоломей решил не приезжать на важный для украинской церкви «объединительный собор», дающий право на автокефалию
Вселенский патриарх Варфоломей не примет участия в «объединительном соборе». Вместо него на Украину пребудет «кто-то из его представителей». Об этом 5 ноября заявил советник украинского президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко. При этом он отказался назвать дату проведения собора.
«Сейчас все зависит от того, насколько быстро украинские епископы придут к соглашению относительно того, как этот собор будет проводиться», — цитирует РИА Новости Павленко.
Томос об автокефалии Украине мешает получить христианская бюрократия. Дело в том, что томос могут дать лишь предстоятелю «объединенной» церкви, его, в свою очередь, должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. Отметим, что каноническая Украинская православная церковь участвовать в мероприятии не собирается. При этом обычные православные киевляне даже не понимают, что такое «томос».
Ранее патриарх Варфоломей посоветовал РПЦ смириться с автокефалией украинской церкви.
Справка:
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.