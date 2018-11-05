Вселенский патриарх Варфоломей решил не приезжать на важный для украинской церкви «объединительный собор», дающий право на автокефалию

Вселенский патриарх Варфоломей не примет участия в «объединительном соборе». Вместо него на Украину пребудет «кто-то из его представителей». Об этом 5 ноября заявил советник украинского президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко. При этом он отказался назвать дату проведения собора.

«Сейчас все зависит от того, насколько быстро украинские епископы придут к соглашению относительно того, как этот собор будет проводиться», — цитирует РИА Новости Павленко.

Томос об автокефалии Украине мешает получить христианская бюрократия. Дело в том, что томос могут дать лишь предстоятелю «объединенной» церкви, его, в свою очередь, должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. Отметим, что каноническая Украинская православная церковь участвовать в мероприятии не собирается. При этом обычные православные киевляне даже не понимают, что такое «томос».

Ранее патриарх Варфоломей посоветовал РПЦ смириться с автокефалией украинской церкви.