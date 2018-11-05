Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга начинает работать 5 ноября, сообщается на сайте ведомства.

«Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации с 5 по 19 ноября проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах, — каршерингом», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что обращения будут приниматься по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.

В прошлом году таких консультаций было проведено 3,5 тыс. Обратившимся разъясняли права пассажира, обязанности исполнителей услуг такси, а также консультировали по поводу нарушений.