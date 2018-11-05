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Общество
05.11.2018 15:55
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Суд обязал короля Бельгии пройти тест на отцовство

Апелляционный суд Брюсселя 5 ноября постановил, что монарху Альберту Второму в течение трех месяцев надлежит пройти тест на установление отцовства по требованию его предполагаемой внебрачной дочери Дельфины Боэль.

"Монарху надлежит пройти тест в течение трех месяцев. Суд признал, что юридический отец госпожи Боэль Жак Боэль не является ее биологическим отцом", — сказал собеседник РИА Новости в пресс-службе суда.

Впрочем, как утверждает источник агентства в адвокатском корпусе Брюсселя, Альберт Второй вправе отказаться от прохождения теста на отцовство.

В случае же установления родства Боэль сможет претендовать на титул принцессы и все привилегии, положеные членам королевской семьи.

Конституционный суд Бельгии в феврале 2016 года постановил, что предполагаемая внебрачная дочь Альберта Второго, передавшего престол своему старшему сыну принцу Филиппу, вправе добиваться установления отцовства. До сих пор эти попытки были безуспешными для Боэль.

Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт Второй, как действующий глава государства, пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность.

Мать Дельфины Боэль, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, долгое время скрывала от дочери, кто ее отец. Лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала от матери, что она внебрачная дочь монарха. Связь бывшего тогда принцем Альберта и баронессы продолжалась 16 лет, однако, уже став королем, Дельфину он так и не признал.

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