«Я не волнуюсь по этому поводу». Ангела Меркель не считает, что новый глава ХДС прекратит её канцлерство

Перестановки в руководстве германского Христианско-демократического союза (ХДС) не повлияют на стабильность правительства ФРГ. Во всяком случае, они не скажутся на ней отрицательно. Об этом 5 ноября заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Демократический поиск нового председателя партии является обычным делом, в том числе, и в других странах ЕС. Я не волнуюсь по этому поводу. Мы будем продолжать правительственную работу на основании коалиционного договора», – приводит ТАСС слова Меркель.

Ранее выяснилось, что Ангела Меркель спустя 18 лет уходит с должности главы ХДС на фоне падения рейтингов. Сейчас на этот пост претендуют три политика – генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауер, глава минздрава Йенс Шпан, а также бывший глава парламентской фракции блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Политик намерена оставаться канцлером Германии до 2021 года, однако этот срок может стать для неё последним. Впрочем, и до 2021 года Меркель будет сложно продержаться в кресле. Наблюдатели отмечают, что шансы на это у нее будут только в том случае, если главой ХДС станет Крамп-Карренбауер. Нового председателя партии выберут на съезде консерваторов в декабре.