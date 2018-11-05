Порошенко задекларировал еще 1,35 млн грн процентного дохода от вкладов

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1 млн 353 тыс. 532 гривны процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ, Киев). Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, которое было размещено 2 ноября на сайте Единого государственного реестра деклараций. Обэтом 5 ноября сообщает сайт "112.Украина".

Издание подчеркивает то, что это не первое сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии главы украинского государства.

26 октября президент Украины задекларировал 28 млн 816 тыс. 798 грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, полученных от министерства финансов Украины, и 6 млн грн дивидендов от ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", в котором сконцентрированы активы Порошенко.

Тогда он также указал, что 18 октября приобрел у банка "МИБ" долговые ценные бумаги/государственные облигации Украины в количестве 1000 единиц стоимостью 27 млн 463 тыс. 370 грн, а 17 октября – в количестве 4000 единиц на сумму 103 млн 430 тыс. 309 грн.

2 октября Порошенко задекларировал 1 млн 316 тыс. 907 грн процентов от банка "МИБ" и 2,2 млн грн дивидендов от "Прайм Эссетс Капитал".

12 сентября глава государства задекларировал 1,4 млн грн процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.

За год счет таких дополнений к декларации идет на десятки, сообщает украинское издание.

Напомним, что президент Украины не вошел в санкционный список РФ, который ограничивает ведение бизнеса в стране десяткам украинских миллионеров и юридическим лицам.