Новый банк развития БРИКС заявил о готовности участвовать в программах правительства РФ

В рамках официального визита в Китай премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с президентом Нового банка развития (НБР) БРИКС Кундапуром Ваманом Каматхом, говорится в сообщении правительства 5 ноября.

На встрече президент НБР заявил о готовности банка участвовать в реализации программ правительства России, в частности в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Новый банк развития БРИКС — международная финансовая организация, созданная в июле 2014 года странами – членами БРИКС: Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Штаб-квартира расположена в Шанхае.