«Мы стараемся воевать мирными средствами». Медведев уверен, что США сами пострадают от своих санкций и ограничений

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что от протекционистской политики Вашингтона в конечном счете пострадают и сами Соединённые Штаты. Об этом он заявил 5 ноября на онлайн-конференции в Шанхайской медиагруппе.

Медведев отметил, что в последнее время предпринимались действия для устранения конкуренции на мировых рынках.

«Это и называется протекционизмом, когда одни страны пытаются отгораживаться от других стран, такого рода политику ведут ряд государств, наверное, самое крупное из них – это США, которые вводят всякого рода ограничения, пошлины в отношении Китая, ЕС и нашей страны. В конечном счете, я уверен, от этого пострадает и американская экономика», – заявил Медведев в интервью китайскому телевидению в Шанхае, которое транслировал телеканал "Россия24".

Медведев считает, что пока подобные действия лишь отрицательно сказываются на развитии мировой экономики. Он отметил необходимость режима ВТО и его развития. По его словам, «пока ничего лучшего человечество в этой сфере не выработало».

Глава кабмина отметил, что китайский проект Экономического пояса Шелкового пути полностью противоположен протекционизму, он «направлен на то, чтобы развивать глобальные процессы в экономике, связывать различные страны».

«Мы стараемся воевать мирными средствами», – ответил Медведев ведущей, которая сказала, что в Китае русских называют «воюющей нацией». «Только когда что-то совсем тяжелое происходит, мы, конечно, отвечаем так, как следует, а так мы стараемся конкурировать на экономической площадке», – подчеркнул премьер.