Франция выдала ордера на арест трех руководителей спецслужб Сирии

Судебные власти Франции выписали международные ордера на арест трех высокопоставленных руководителей разведслужб Сирии, которых Париж обвиняет в "причастности к пыткам". Об этом со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщила 5 ноября газета Le Monde.

Согласно этой информации, в числе обвиненных Парижем сирийцев названы глава Бюро национальной безопасности САР бригадный генерал Али Мамлюк, а также начальник сирийского Управления разведки военно-воздушных сил Джамиль Хассан, на имя которого ранее в этом году уже выдала международный ордер на арест Германия, обвинившая его в преступлениях против человечества. Имя третьего фигуранта Le Monde не раскрывает.

По данным издания, ордера были подписаны судебными следователями "несколько дней назад" по требованию французской прокуратуры. Трое высокопоставленных сирийских чиновников преследуются по статьям "соучастие в пытках, соучастие в насильственном похищении, соучастие в преступлениях против человечности и военных преступлениях", якобы совершенных в 2013 году в отношении представителей "франко-сирийского" населения.