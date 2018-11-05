«Надо ответить так, чтобы жену не обидеть». Дмитрий Медведев рассказал, кто выбирает ему галстук

Премьер-министр России Дмитрий Медведев открыл тайну и рассказал, кто подбирает ему галстук. Оказалось, что всё просто – он самостоятельно решает, какой пиджак, галстук и носки ему надеть. Ответ премьера показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Надо ответить так, чтобы и жену не обидеть, и сказать более точно. Конечно, обсуждаю иногда эти вопросы с близкими, но в основном решения о том, какой галстук и пиджак мне надевать, я принимаю сам», — сказал он на онлайн-конференции в Шанхае.