Аршавин покидает "Кайрат". Прощальный матч в воскресенье

11 ноября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате пройдет церемония проводов полузащитника ФК «Кайрат» Андрея Аршавина, сообщает официальный сайт казахского клуба 5 ноября.

"В матче с карагандинским «Шахтером» клуб и болельщики поблагодарят легендарного футболиста Андрея Аршавина за его яркую карьеру в составе алма-атинского клуба и игру, которая влюбила в себя всех жителей южной столицы", – говорится в сообщении.

За три сезона в «Кайрате» Андрей провел в желто-черной футболке свыше 100 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач. Вместе с клубом он дважды завоевал серебряные медали чемпионата страны, Кубок и Суперкубок Казахстана.

По официально не подтвержденным данным, Андрей Сергеевич готов вернуться в родной "Зенит", где может стать советником президента клуба Сергея Фурсенко.

Последний раз петербуржцы видели Аршавина на поле 9 сентября, в товарищеском матче сине-бело-голубых против "Кайрата".