В Дамаске похвастались отсутствием ударов Израиля после появления С-300

Военно-воздушные силы Израиля не наносили удары по Сирии после того, как Россия передала сирийской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает Al-Masdar News со ссылкой на военный источник в Дамаске.

По данным собеседника издания, израильские ВВС продолжают полеты вдоль сирийских границ в районе Восточного Ливана, однако случаев нарушения воздушного пространства Сирии с момента поставки С-300 в начале октября зафиксировано не было. При этом источник опроверг опубликованную ранее Reuters информацию о том, что израильские ВВС якобы атаковали ряд объектов на территории Сирии после инцидента с российским Ил-20, который был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря.

Собеседник издания также добавил, что в настоящее время российские военные продолжают обучать сирийских специалистов пользоваться поставленными ЗРК в провинциях Латакия и Хама.

В начале октября Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из которых включает восемь пусковых установок. ЗРК достались Сирии после ремонтно-технических работ и бесплатно, поскольку использовались Россией до замены на более современные системы С-400. Тогда же Минобороны заявило, что обучение сирийских специалистов потребует три месяца.

Решение о поставке С-300 в Сирию было принято после того, как в сентябре российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16 Fighting Falcon. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.