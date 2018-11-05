«Государство не просило вас рожать». Свердловская чиновница шокировала людей своим мнением о финансировании детских проектов

Громкий скандал разразился вокруг неосторожного высказывания директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая в ходе разговора на тему финансирования детских проектов заявила, что государство молодёжи ничего не должно.

Ролик опубликовал 5 ноября спецкор «Комсомольской правды», член кремлёвкого пула журналистов Дмитрий Смирнов.

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Глацких: В молодёжи складывается понимание, что государство нам всё должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать pic.twitter.com/W5rFxTtGxq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 ноября 2018 г.

«Молодые люди считают, что государство им всё должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать», — заявила Глацких на встрече с молодыми волонтерами в Кировграде.

Под роликом уже скопилось более сотни негативных комментариев. Тем временем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что Глацких высказалась некорректно, и пообещал изучить полную видеозапись её спича, чтобы «спокойно разобраться и сделать выводы». Куйвашев считает, что для начала нужно понять, что это было – оговорка или продуманная позиция, пишет Ura.ru.

Ольга Глацких возглавляет департамент молодёжной политики Свердловской области с 2016 года. Она обладает титулом олимпийской чемпионки 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике.