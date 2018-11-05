«Газпром» увеличит поставки газа в Австрию на 1 млрд куб. м в год

«Газпром» и австрийская нефтяная компания OMV подписали дополнение к контракту на поставки газа в Австрию, сообщается на сайте российской компании 5 ноября.

«Документ предусматривает увеличение объема поставок газа в Австрию сверх контрактного количества на 1 млрд куб. м в год на весь срок действия контракта», — говорится в сообщении.

Подписание документа состоялось в рамках рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле в Санкт-Петербурге.

«Подписание соглашения о дополнительных объемах экспорта, сверх контрактных, в очередной раз подтверждает высокий спрос на российский газ со стороны наших европейских потребителей», — приводятся в сообщении слова Миллера.

Соглашение о продлении до 2040 года действующего контракта между «Газпром экспорт» и OMV на поставку российского природного газа в Австрию было подписано в июне этого года.

OMV AG — главный партнер «Газпрома» в Австрии. С 2017 года OMV является партнером «Газпрома» по освоению Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения.