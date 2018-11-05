Депутаты Рады инициировали создание следственной группы, которая выяснит, кто виноват в медленной и мучительной смерти активистки Гандзюк

Депутаты Верховной рады Украины хотят добиться честного расследования убийства гражданской активистки и сотрудницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом 5 ноября заявил спикер Рады Андрей Парубий.

«Безнаказанность порождает зло. Смерть Екатерины не должна остаться безнаказанной. Я призываю правоохранительные органы как можно быстрее установить не только исполнителей, но и всех заказчиков этого преступления», – цитирует его ТАСС.

Спикер украинского парламента также отметил, что «группа депутатов обратилась к фракциям Рады с предложением создать специальную следственную комиссию по расследованию данного дела».

Нападение на Екатерину Гандзюк было совершено в Херсоне в конце июля. Неизвестный облил активистку серной кислотой, в результате чего она получила ожоги 40% тела. Пережив множество операций, Гандзюк умерла 4 ноября.

Сообщается, что по подозрению в данном преступлении уже задержаны пять человек. Президент Украины Пётр Порошенко потребовал от силовиков найти всех причастных.