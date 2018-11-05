60-летний петербуржец встретил с гранатой приехавших на вызов медиков

Угрозами убийством завершился выезд врача скорой помощи на один из адресов во Фрунзенском районе Петербурга. Проживающий в квартире мужчина напугал медиков гранатой.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошёл вечером 3 ноября в доме 10/1 по улице Турку. Бригада скорой помощи приехала по вызову в одну из квартир, но всё пошло не так. 32-летнюю женщину-медика напугал один из жильцов. 60-летний мужчина достал гранату и пригрозил врачу, что убьёт её. Впрочем, всё обошлось, а сотрудница скорой и вовсе написала заявление в полицию лишь через сутки.

Обидчика задержали. У него изъяли ручную гранату Ф-1, запал от неё и 12 патронов различного калибра. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Как сообщили в ГУ МВД, в отношении него возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).