Власти Индонезии раскрыли подробности крушения Boeing 737 MAX 8

Потерпевший крушение самолет авиакомпании Lion Air не разрушился в воздухе, а разбился от сильного удара о поверхность Яванского моря. Об этом рассказал руководитель комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, передает портал Elshinta.

Таджахоно, выступая на пресс-конференции в Джакарте, пояснил, что такой вывод сделан в связи с тем, что найденные фрагменты самолёта были слишком маленькими.

«Таким образом самолет ломается, когда происходит контакт с водой. Самолет не разбился в воздухе. Если самолет ломается в воздухе, то обломки очень широкие, и это мы подчеркиваем», — сказал он.

Самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через 13 минут после взлета в прибрежной зоне в Яванском море 29 октября. На борту самолета находились 189 человек, включая 181 пассажира и 8 членов экипажа.

Дайвер Суачрул Анто, который был одним из ключевых сотрудников операции на месте крушения индонезийского «Боинга», погиб во время очередного погружения 3 ноября. Бортовой самописец упавшего в Яванском море Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air обнаружили водолазы Военно-морских сил Индонезии, черный ящик подняли с глубины 32 метров на борт поискового судна 1 ноября.