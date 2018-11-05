Дело петербургской мошенницы, которая проворачивала аферы с земельными участками в Лавриках, ушло в суд

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с земельными участками. Его фигурантка – 52-летняя женщина, на своих аферах она «заработала» более 3 миллионов рублей. Об этом 5 ноября сообщает Главное следственное управление ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным уголовного дела, с августа 2014-го по октябрь 2016 года злоумышленница предлагала гражданам помочь с покупкой участков в деревне Лаврики Всеволожского района. Она сама оформляла документы, подтверждающие переход права собственности от акционерного общества к частным лицам. Обманным путём ей удалось похитить более 3 миллионов рублей.

Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве, суд избрал для неё меру пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.