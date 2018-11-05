Рухани: Иран продолжит торговлю нефтью вопреки санкциям США

Президент Ирана Хасан Рухани в эфире местного телевидения 5 ноября заявил о том, что Иран будет продолжать продавать свою нефть и нарушать санкции, введенные США, передает Reuters.

«Америка хотела сократить до нуля продажи нефти в Иране ... но мы будем продолжать продавать нашу нефть ... нарушая санкции», — заявил Рухани.

«Сегодня враг нацелен на нашу экономику ... главной целью санкций являются наши люди», — добавил иранский президент.

Администрация президента США объявила о восстановлении всех санкций в отношении Ирана, которые были отменены в рамках ядерной сделки 2015 года, они вступили в силу сегодня.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году между несколькими странами: под ней кроме самого Ирана подписались Россия, США, Британия, Китай, Германия и Франция. В рамках сделки Иран отказался от развития военной ядерной программы в обмен на постепенную отмену международных экономических санкций.