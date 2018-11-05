В сборную РФ вызвали 5 зенитовцев

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольному матчу с Германией (15 ноября, Лейпциг) и встрече Лиги наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна), сообщает 5 ноября сайт Российского футбольного союза.

Всего в списке значатся 26 футболистов, 5 из них представляют ФК "Зенит".

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив", Москва), Андрей Лунев ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Шунин ("Динамо", Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак", Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – "Рубин", Казань), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо", Москва), Андрей Семенов ("Ахмат", Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА, Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА, Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако", Франция), Роман Зобнин ("Спартак", Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК "Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин", Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – "Локомотив", Москва), Денис Черышев ("Валенсия", Испания).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – "Зенит", Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз ("Рубин", Казань), Федор Чалов (ЦСКА, Москва).

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 12 ноября в Новогорске.