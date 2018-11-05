На Камчатке медведь убил 15-летнего подростка

Медведь убил 15-летнего подростка в Мильковском районе Камчатского края, трагедия произошла 5 ноября в шести километрах от села Лазо, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Медведь напал на подростков 13 и 15 лет, когда они шли с водозабора домой. Младший из мальчиков смог убежать и сообщить о случившемся жителям ближайшего дома, старший погиб", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, медведя, напавшего на подростков, застрелили охотники.

Власти призывают жителей Камчатки к осторожности в лесу. "Медведи еще не легли в спячку и сейчас могут проявлять агрессию по отношению к людям. Свидетельством тому стало это чудовищное происшествие. Не каждый взрослый человек готов к встрече с диким зверем, не говоря уже о том, какую опасность животное может представлять для детей. Поэтому я призываю камчатцев быть максимально осторожными", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – главы краевого министерства специальных программ и по делам казачества Сергея Хабарова.