Солист петербургской группы, употреблявший наркотики, навёл полицию на музыканта, который их выращивал у себя дома

Петербургская группа «Ля-Миноръ», играющая так называемый "городской фольклор", временно отменит гастроли из-за подписки о невыезде, под которой сейчас находится их солист. А группа «Железный ирокез», которая, несмотря на агрессивное название, исполняет лирические песни, вообще может прекратить свою деятельность на пару лет. Виной всему наркосодержащее растение. У первого вещество нашли в карманах, у второго – дома, да ещё и в горшках.

Солиста «Ля-Минора», 47-летнего Вячеслава Шалыгина, задержали 2 ноября. У него нашли 8,3 грамма наркотического растения. Полиция возбудила дело, а суд избрал музыканту меру пресечения в виде подписки о невыезде.

4 ноября правоохранители вышли на предполагаемого дилера. Певца мог снабжать зельем солист другой группы – «Железного ирокеза». 35-летний Александр Троицкий, некогда приехавший в Петербург из Иваново, устроил из комнаты в арендуемой им квартире настоящую теплицу со всеми условиями для культивации наркосодержащего растения. У Троицкого изъяли 18 кустов растущего и 800 граммов высушенного наркотика, а также приспособления для ухода за растениями. Музыкант задержан, решается вопрос о возбуждении дела.