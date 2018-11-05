"Адмирала Макарова" отправили в Средиземное море
В соответствии с планом боевой подготовки фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы, сообщает 5 ноября Минобороны России.
В соответствии с поставленной задачей экипаж корабля будет действовать в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.
В процессе подготовки к походу в пункте постоянного базирования и при выходах в море экипаж фрегата «Адмирал Макаров» провел корабельные учения по различной тематике в соответствии с курсами подготовки надводных кораблей ВМФ.
В частности, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработано поражение условного противника ракетным комплексом «Калибр-НК» с выполнением электронных пусков.
Справка:
Фрегат «Адмирал Макаров» является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и учёного, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 27 декабря 2017 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. «Адмирал Макаров» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).