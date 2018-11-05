"Адмирала Макарова" отправили в Средиземное море

В соответствии с планом боевой подготовки фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы, сообщает 5 ноября Минобороны России.

В соответствии с поставленной задачей экипаж корабля будет действовать в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.

В процессе подготовки к походу в пункте постоянного базирования и при выходах в море экипаж фрегата «Адмирал Макаров» провел корабельные учения по различной тематике в соответствии с курсами подготовки надводных кораблей ВМФ.

В частности, были отработаны задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнены артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработано поражение условного противника ракетным комплексом «Калибр-НК» с выполнением электронных пусков.