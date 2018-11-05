Олимпийский чемпион предложил запретить спортсменам становиться депутатами Госдумы РФ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов на своем сайте выразил мнение, что спортсмены не должны становиться депутатами после окончания карьеры.

«Развал в спорте начался давно. <...> С принятием такого закона о допинге, где предусмотрены смехотворные штрафы в 50 тысяч, надо подумать, чтобы запретить избирать в Госдуму по партийным спискам наших спортсменов-олимпийцев», — заявил Тихонов.

По мнению олимпийского чемпиона, спортсменам нечего делать в Госдуме. «Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать. Вас на трибунах не видно никогда и нигде. В принятии какого нормального закона вы поучаствовали? Вы только выкладываете в соцсетях результаты голосования по пенсионной реформе и гордитесь, что ставите собственный народ в такие условия», — добавил он.

Среди работающих в Госдуме олимпийских чемпионов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.