Итальянский боксер умер после проигранного нокаутом боя

Итальянский боксер Кристиан Дагио скончался от травм головы, полученных во время проигранного нокаутом поединка с тайцем Доном Паруеангом. Об этом 5 ноября сообщает портал Boxing Scene.

26 октября в Рангсите (Таиланд) состоялся бой за титул серебряного чемпиона Азии по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг между 49-летним Дагио и Паруеангом. Победу одержал таец, отправив соперника в нокаут в 12-м раунде. Отмечается, что к 12-му раунду на судейских карточках по очкам выигрывал итальянец.

В 12-м раунде Паруеанг нанес Дагио несколько сильных ударов по голове, в результате чего итальянец упал на настил ринга. Дагио сумел подняться на ноги, но после очередной серии пропущенных ударов в голову был отправлен в нокаут. Судья немедленно вызвал медиков на ринге, но боксер уже потерял сознание.

Итальянец, более 10 лет выступавший в Азии, был доставлен в больницу. Он провел несколько дней в коме и умер, не приходя в сознание.