Прохудившуюся трубу на Тельмана заменили, к жильцам девяти домов возвращается тепло

Старый кусок трубопровода с дырой, что стала причиной гейзера в Невском районе Петербурга, заменили утром 5 ноября. Рабочим пришлось обновить более двух метров трубы.

Как сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 5 ноября 2018 года в 8:40 их специалисты завершили ремонтные работы на трубопроводе диаметром 250 мм по адресу: улица Тельмана, 41. По информации ресурсников, заменено порядка 2 метров трубопровода.

Напомним, гейзер в Невском районе забил в ночь на понедельник. Горячая вода размыла грунт, в результате чего частично ушёл под землю припаркованный автомобиль. «Теплосеть Санкт-Петербурга» пообещала возместить ущерб владельцу машины.