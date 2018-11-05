Патриарх Варфоломей дал совет РПЦ

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь должна смириться с автокефалией украинской церкви. Об этом со ссылкой на греческую газету «Прото тема» сообщает РИА Новости.

«Ей [РПЦ] трудно понять, что как Вселенский патриархат освободил так много народов на Балканах, ослабив тем самым себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию ... так и Москве следовало бы признать, что украинский народ ... имеет право на автокефалию», — отметил Варфоломей.

По его словам, Константинопольский патриархат желает как можно скорее преодолеть раскол на Украине.

Напомним, 3 ноября соглашение о создании отдельной Украинской церкви подписали президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей. Церемония подписания состоялась в резиденции патриарха в Стамбуле. По словам украинского президента, подписанное соглашение завершает процесс для предоставления томоса по всем канонам Православной церкви. «Сегодня исторический день», — считает Порошенко.

2 ноября представитель Фанара при Всемирном совете церквей архиепископ Тельмисский Иов (Геча)заявил о том, что автокефальный статус Православной церкви в России был дарован Константинополем, который, в случае чего, может его и забрать.

Во время выступления на Всемирном совете церквей представитель Константинополя выразил надежду, что РПЦ «обратится к разуму и вернется в единение со Вселенским престолом». Иов также подчеркнул, что духовенство не хочет разрыва отношений с православными в России. Однако архиепископ заверил, что теоретически Константинополь может лишить Московский патриархат независимого статуса, так как он не был подтвержден Вселенскими соборами, а был дарован Константинопольским патриархом Иеремией в XVI веке.