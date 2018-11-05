Четверо в масках сожгли круглосуточный магазин во Фрунзенском районе. Продавщицу выгнали на улицу, пока обливали зал бензином

Ночное нападение на круглосуточный продуктовый павильон произошло в ночью 4 ноября во Фрунзенском районе Петербурга. Деньги преступников, по всей видимости, не слишком интересовали.

Всё случилось уже под утро, около 4:30. Четвёрка неизвестных в масках вошла в магазин «24 часа», который находится рядом с домом 9 по Малой Карпатской. Угрожая пистолетом, они заставили продавщицу выйти на улицу, после чего облили магазин из канистры. После поджога мужчины скрылись с места происшествия. В результате пожара павильон выгорел полностью.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. Как сообщили в ГУ МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.