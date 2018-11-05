"Нельзя закрывать на это глаза". Медведев в Шанхае призвал отказаться от политики санкций

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 5 ноября заявил, что санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной мировой экономики, нельзя закрывать на это глаза, нужно найти новые источники роста, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества.

"А обсуждать их точно необходимо. Сегодня перед нами стоят общие задачи – найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза", – заявил Медведев в Шанхае на открытии Китайского международного импортного ЭКСПО.

Он подчеркнул, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг.

Председатель правительства РФ в эти дни находится с официальным визитом в КНР. В Шанхае он принимает участие в открытии первого Китайского международного импортного ЭКСПО, он поздравил всех его участников, отметив масштабность этого события. Премьер напомнил, что представители 130 стран приехали в Шанхай, чтобы продемонстрировать возможности своих экономик и обсудить перспективы международной торговли.