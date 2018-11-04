На Тельмана гейзер размыл дорогу, автомобиль утянуло в промоину. Ночью похолодает в девяти домах

Труба с горячей водой прохудилась в Невском районе Петербурга вечером 4 ноября. Вырвавшийся из-под земли гейзер размыл проезжую часть на улице Тельмана, припаркованный автомобиль оказался в зоне бедствия. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как пояснили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», течь дала труба диаметром 250 мм. Аварийную службу к 41 дому на улице Тельмана вызвали в десять вечера. В зону прорыва попали девять домов. По данным теплоэнергетиков, горячая вода в квартирах останется, а отопление будет поступать по пониженным параметрам. Сейчас специалисты занимаются локализацией дефекта.

«В зоне вытекания находится автомобиль. Ответственность предприятия застрахована, ущерб будет возмещён», — отметили в компании.

Накануне ночью произошёл разлив кипятка на углу улиц Октябрьской и Ижорского Батальона. Возвращавшийся из кино нетрезвый молодой человек угодил в промоину. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Ожоги на его теле занимают 80%.