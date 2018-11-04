Санкции, которые Трамп анонсировал в стиле «Игры Престолов», коснутся 600 юридических и физических лиц Ирана

Министерство финансов США введет санкции против более чем шестисот компаний и граждан Ирана. Они будут не только нефтяными, но и финансовыми.

Об этом в интервью телеканалу Fox News 4 ноября сообщил государственный секретарь Майк Помпео. Санкции возобновят действие в понедельник, 5 ноября. В США надеются, что они приведут «к смене поведения иранского режима».

Ядерное соглашение с Ираном США разорвали в мае этого года. Новые экономические ограничения американский президент Дональд Трамп анонсировал 2 ноября, для этого он использовал стилизованный под сериал «Игра Престолов» пост в Twitter. На следующий день он заявил, что готов подписать новую ядерную сделку, но пояснил, что она должна «навсегда заблокировать» Тегерану «путь к ядерному оружию».